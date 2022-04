La selección de Argentina fue una de las que mejor parada del sorteo de la Copa del Mundo de Qatar 2022 pues todas las cabezas de serie esperaban evitar a las grandes potencias que estaban en el bombo 2 como Alemania y Países Bajos, algo que le terminó sucediendo a los trasandinos.

La Albiceleste, finalmente, quedó emparejada con Arabia Saudita, México y Polonia. Si bien sus dos últimos rivales pueden presentar complicaciones, evidentamente arrancar contra los asiáticos puede significar un golpe de confianza para lo que viene en caso de comenzar con una victoria que, en el papel, debería darse.

Es por eso que la prensa del país vecino no dudó en celebrar lo que, a priori, parecen unos emparejamientos benevolentes. "Nada mal, para empezar" fue el título que puso el Diario Olé con respecto a lo pasado en la ceremonia realizada en el país anfitrión, Doha.

Mirando más allá en el torneo, y siempre en lo hipotético, el rival en octavos de final tampoco sería una gran potencia salvo que Argentina pase de segundo en el C y Francia de primero en el D, o viceversa, podría enfrentarse en octavos de final a Dinamarca, Túnez y Perú o Australia/Emiratos Árabes Unidos.

Entre tanto, el entrenador Lionel Scaloni dio su punto de vista. "No tenía predicción y uno que me guste o no me guste. Es un buen grupo, podemos hacer las cosas bien y si hacemos las cosas bien podemos lograr grandes cosas. Hay que ser cautelosos pero si hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a estar bien. Nervioso no estoy, tranquilo. Sabemos cómo estamos nosotros y eso es lo importante", afirmó a Directv Sports.