Ronald Koeman explotó contra sus jugadores: "No es serio fallar dos penaltis"

Barcelona fue un manojo de dudas en su encuentro de los diecisesavos de final de Copa del Rey frente a Cornellà, de la tercera división de España, pues tuvo que esperar hasta la prórroga para imponerse 2-0 con goles de Ousmane Dembélé y Martin Braithwaite que sirvieron para evitar otro bochorno.

La peor cara de los catalanes quedó expuesta con el fallo de dos penas máximas, una ejecutada por Miralem Pjanic y otra por Dembélé, lo que causó una molestia evidente por parte del entrenador Ronald Koeman. "No se pueden fallar dos penaltis siendo jugadores del Barça, esto no es serio", afirmó.

El neerlandés emplazó a sus dirigidos a buscar mayor confianza a la hora de estas ejecuciones. "No lo entiendo porque tenemos jugadores que pueden marcar, puede ser miedo, pero de verdad que no lo sé. No hay tanta presión para meter un penalti porque no hay ambiente, no hay presión por parte del publico, hay que tener la cabeza fría y marcar", manifestó.

"Siempre es posible fallar, es parte de nuestro trabajo pero en un partido como hoy no se puede aceptar fallar dos penaltis. Hay que ganar el partido antes, no se puede decir mucho más. Nos falta efectividad, no puede ser para un equipo como el Barça, hay que tener más responsabilidad como equipo y ganar el partido mucho antes", señaló.

Entre tanto, fueron sorteados los octavos de final de Copa del Rey. Barcelona enfrentará a Rayo Vallecano mientras que el sorpresivo Alcoyano, que eliminó a Atlético y Real Madrid, va frente al Athletic de Bilbao. Las otras llaves son: Navalcarnero vs Granada, Girona vs Villarreal, Almería vs Osasuna, Valladolid vs Levante, Sevilla vs Valencia y Betis vs Real Sociedad.