Racing vs Sporting Cristal | Ver EN VIVO a la Academia por la fase de grupos de la Copa Libertadores en FOX Sports

Los dirigidos por Juan Antonio Pizzi levantaron el nivel y aseguraron su participación en los cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina. En el plano internacional también se encuentran bien, ya que son los escoltas del grupo E y ahora deben visitar a Sporting Cristal con la misión de asegurar los puntos.

Con un tremendo triunfo por 2-0 frente a San Lorenzo, la Academia clasificó solo por diferencia de goles a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. A los de Pizzi solo les servía ganar y lo lograron. Los chilenos fueron aporte, ya que Gabriel Arias y Eugenio Mena jugaron los 90 minutos.

Con el campeonato local asegurado, Racing se debe concentrar en la Copa Libertadores. Vienen invictos en lo que va del torneo, con una victoria frente a Sporting Cristal y dos empates, frente a Rentistas y São Paulo. Con esto, están en el segundo lugar del grupo con dos unidades, a dos unidades del puntero.

Todavía no hay novedades sobre un retorno a las canchas de Marcelo Díaz. El ex universidad de Chile subió fotos entrenando, pero todavía no ha sido convocado a los nóminas, ya que no se ha recuperado del todo de su lesión.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Racing vs Sporting Cristal por la Copa Libertadores?

Racing vs Sporting Cristal juegan este martes 11 de mayo a las 20:30 hrs de Chile.

Racing viene con los ánimos en alto luego de clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al Racing vs Sporting Cristal?

El partido será transmitido por FOX Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming y en vivo?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Zapping y FOX Play.