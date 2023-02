Borussia Dortmund se quedó con el primer partido de la llave de octavos de final de la UEFA Champions League ante Chelsea. Un encuentro donde ambos querían pegar fuerte en el primer round, pero fueron los locales quienes lo consiguieron con lo justo, y con dos protagonistas: Enzo Fernández y Karim Adeyemi.

Son, precisamente, los nombres que resalta Enzo Olivera en su Podcast Original de RedGol, RedGol en Europa, donde el periodista hace un balance de lo más destacado de la presente jornada de Champions League, que sigue su acción de octavos de final durante los próximos días, con el duelo jugado en el Signal Iduna Park con los mencionados jugadores como punto de análisis.

Sobre el argentino, Olivera menciona en el podcast que "es un futbolista que marca los tiempos y sabe leer muy bien el fútbol con la salida de balón, por eso lo fueron a buscar", y acerca del encuentro con Borussia Dortmund, "vimos un partido muy interesante, en un Chelsea que tiene jugadores relevantes, como Joao Félix que marcó la diferencia en el uno a uno".

+ Mira acá el primer capíulo de RedGol en Europa con Enzo Olivera, analizando a Enzo Fernández y Karim Adeyemi:

Por otro lado, el corresponsal de RedGol en Europa reconoce que Adeyemi "va a ser un nombre que le va a dar mucho futuro al fútbol alemán y a la selección", recordando un encuentro de Champions League dentro de las tantas coberturas realizadas. "Juega una Champions League donde me tocó cubrir algún partido en San Siro, recuerdo un partido entre el Milan que termina ganando por 4-0 al Salzburg, donde Adeyemi, más allá del resultado, se termina transformando en un jugador interesante", puntualiza Olivera.

Por eso, el destacado periodista pone en el contexto del debate la imagen donde en el minuto 63', el delantero alemán Karim Adeyemi se mandó un tremendo carrerón y eludió de gran manera a la nueva joya de los Blues, el argentino Enzo Fernández, para después dejar atrás al portero Kepa y anotar un increíble gol para que los suyos se pusieran 1-0 arriba. "No se si Borussia Dortmund es un candidato para la Champions, pero jugar en casa, con su hinchada, con el aliciente de 80 mil espectadores, es importante. Ahora, si me preguntas de nuevo, ¿era favorito el Borussia Dortmund? No. ¿Debió ganar Chelsea el partido? Me parece que venía con mucho más para mostrar. No solamente por la figura de Enzo Fernández", cierra.

La revancha entre Chelsea vs Borussia Dortmund por la UEFA Champions League está programada para el 7 de marzo a las 17:00 hrs en Inglaterra. Todos los detalles lo tendrás en RedGol y también en el nuevo Podcast Original de RedGol, RedGol en Europa junto a Enzo Olivera, que puedes escuchar en Spotify y ver en YouTube.