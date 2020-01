Peter Shilton a 33 años de la Mano de Dios: "No respeto a Maradona como deportista y nunca lo haré"

Ya han pasado 33 años del mítico partido entre Argentina e Inglaterra, por el Mundial de México 1986. Sin embargo, Peter Shilton, el portero británico de aquel encuentro, aún no puede olvidar el famoso gol de la “Mano de Dios” marcado por Diego Maradona.

"Ese partido se recuerda por las razones equivocadas. Hice todo lo que pude y la famosa foto muestra que estoy más cerca de la pelota que su cabeza. Es por eso que lo golpeó con la mano. Siempre hay personas que dicen: 'Oh, él te superó'. No me superó. Él hizo trampa", señaló el arquero en diálogo con The Sun.

Agregó que "No soy solo yo. Todo el equipo de Inglaterra sufrió, porque Maradona hizo trampa. La gente se queja sobre la aplicación del VAR en estos días, pero habría sido brillante para nosotros en ese caso. Lo admitió de forma indirecta, diciendo que era la Mano de Dios. Pero no se disculpó ni mostró ningún remordimiento".

"He visto a otros jugadores hacer trampa, admitirlo y disculparse. Pero su actitud explica por qué hay animosidad. Así como Maradona no se disculpará, yo no le daré la mano ni lo reconoceré. Siempre digo que es el mejor jugador de la historia, pero no lo respeto como deportista y nunca lo haré", sentenció Shilton.

Recordemos que el famoso partido entre Argentina e Inglaterra era válido por los cuartos de final del Mundial, en donde, además, Maradona se despachó un doblete personal. Ese torneo terminó con el equipo trasandino levantando la Copa del Mundo.