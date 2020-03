Pese a la situación crítica que vive Italia por el coronavirus: Nápoli anuncia que este miércoles vuelven los entrenamientos

Nadie lo puede creer, pero es cierto. Este sábado el Nápoli ha comunicado que su primer equipo vuelve a los entrenamientos este miércoles 25 de marzo en la ciudad deportiva de Castel Volturno, pese a que Italia es uno de los más golpeados por el coronavirus.

El país tano está con alerta sanitaria máxima y es el territorio donde se han verificado más muertes por culpa del pandemia, algo no menor.

En ese sentido Damiano Tomassi, presidente de la Asociación Italiana de Futbolistas ya había asegurado en los días previos que “el que piense en eso no entiendo qué tiene en la cabeza. Entrenar ahora, cuando faltan al menos dos meses para volver a jugar, no tiene sentido y es peligroso. En España hay decenas de jugadores positivos, mientras que aquí no todos hicieron el test y hay más asintomático de los que se piensa. Ahora tenemos que estar todos en casa”.

La liga italiana está suspendida hasta el próximo 3 de abril, aunque los expertos afirman que es imposible asegurar la probabilidad de que efectivamente se pueda jugar o entrenar.