Periodista mexicano se pasa tres pueblos con Lionel Messi: "No debe ni festejar el título, no hizo nada, tiene el pecho congelado"

Mientras siguen los festejos en Argentina luego de la emotiva final que le ganaron a Brasil en el estadio Maracaná, el mundo del fútbol se alegró porque por fin Lionel Messi levantó un trofeo con su selección.

Igualmente es un error decir todos están felices por la Pulga, porque en México, el periodista de Espn, Álvaro Morales, se las agarró con el 10 y ninguneó su aporte en el equipo campeón de la Copa América.

"Messi no existió en el Maracaná. Argentina debería darle un monumento a Ángel Di María, por eso Messi no debe ni festejar este título. Messi le debe todo a Di María, a De Paul, a Lautaro, al Kun Agüero, a sus compañeros porque él no hizo nada", aseguró sin asco.

Enviando un fuerte mensaje: "Argentina tiene que entenderlo, Ángel es el nombre divino de Argentina".

Pese a que fue elegido el mejor de la Copa América, Lionel Messi es duramente criticado

Morales se la tiene agarrada con Messi, porque sacó hasta CR7 al baile. "Hasta Cristiano cuando se lesiona en la final de la Euro2016, se quedó en el banco dirigiendo a su equipo, Messi estuvo totalmente desaparecido. Los que digan lo contrario es porque no tienen argumentos. Cristiano es el mejor de la historia, tiene el pecho caliente, en la Euro2016, él no desapareció, Messi tiene el pecho congelado, lo quieren hacer líder caudillo pero no le sale, no es así", indicó.

¿Terminó ahí? No, porque aún quedaba más en esa cataratas de mala onda. "Yo vi la final desde el minuto cero, no dio ni un pase trascendente, sin personalidad, sin carácter. Hay que ver estas cosas de Messi. Díganme qué hizo en el Maracaná. Los que no tienen argumentos, me vienen a descalificar", cerró.