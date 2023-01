El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, se resignó con que el equipo no tendrá más fichajes, pero no se quejó. Este sábado enfrenta al Getafe por la Liga española.

Pellegrini resignado con la ausencia de fichajes: "El club no está para andar comprando jugadores"

El técnico chileno del Real Betis, Manuel Pellegrini, afirmó que el club no buscará más fichajes en este mercado de invierno, así como tampoco espera que más jugadores salgan.

"El Betis no está en el mercado para andar comprando jugadores, porque la situación económica no lo permite y no hay cupo para ello. Si llega a salir alguno veremos si es necesario reemplazar", señaló en rueda de prensa

"Que yo sepa, son todos rumores. Leí por lo menos cinco o seis que salen, no sé de dónde van a salir, y otros cinco o seis que llegan, yo no sé de ninguno que vaya a salir ni de ninguno que vaya a llegar", insistió.

También se refirió a la situación del delantero Loren Morón, quien no ha sido tomado en cuenta y se ha especulado con su salida: "Es considerado exactamente igual que todos los jugadores del plantel".

"Yo, personalmente como técnico no presiono a ningún jugador a salir. El jugador tiene firmado un contrato, como tampoco acepto que un jugador que ande bien presione para irse. Después es un tema entre el jugador y su agente, si le conviene salir, si no le conviene salir, el club", aclaró.

"Le dije que era difícil tener tres delanteros centro. Él tiene que ver cuál es su mejor decisión y pelea por un puesto todos los días", sentenció.

Finalmente, anticipó el partido de este sábado frente al Getafe por la Liga española: "Es un buen equipo, con buenos jugadores y con un técnico (Quique Sánchez Flores) que lo mantuvo en Primera"

"No va a ser fácil porque visitar a los equipos metidos de la zona de abajo siempre se complica", finalizó.