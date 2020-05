Paul Gascoigne y el partido que jugó con Diego Maradona destruido de borracho: "Me dijo que él también"

Paul Gascoigne se ha caracterizado más por sus polémicas que por su juego en la cancha, debido a que el ex volante inglés prefirió la noche al fútbol, por eso no pudo brillar como su talento merecía.

El británico trajo a la memoria una increíble historia de un partido de 1992, cuando defendía los colores de Lazio y jugó en el empate 1-1 ante el Sevilla de Diego Armando Maradona.

Gazza reveló a The Athletic que en la previa tomó muchísimo, que se pasó de fiesta por tres días, y que le contó al Diez lo que le pasaba, y el zurdo tuvo una notable respuesta.

Gazza y Maradona en Sevilla - Getty

"Recuerdo jugar un partido amistoso contra el Sevilla de Maradona en España después de estar tres días seguidos bebiendo en Disneyland", soltó sin problemas el ex volante.

Pero eso no fue lo mejor, porque luego remató con que "en el túnel de vestuarios le dije a Diego que estaba hecho polvo. Él me contestó: 'No te preocupes, yo también'".

El partido fue un amistoso, y reunió a dos figuras muy polémicas de Inglaterra y Argentina.