Agenda de partidos en vivo de hoy domingo 13 de septiembre: Campeonato Nacional, Final del US Open y chilenos por el mundo

Termina otra semana de deporte en la televisión y no será menos con una jornada llena de tremendos e imperdibles partidos para todos los amantes del deporte y que te traemos en la agenda de RedGol.

Día importante que continúa con la fecha 11 del Campeonato Nacional, destacando el encuentro del líder, Universidad Católica, con Audax Italiano. Además, se enfrentan Santiago Wanderers con Huachipato y O'Higgins con Everton. En cuanto a la Primera B, el duelo Rangers y Cobreloa será televisado.

En chilelos por el mundo las miradas se las llevará Claudio Bravo y Manuel Pellegrini, que debutan con el Real Betis por La Liga de España. Además, también jugará Fabián Orellana con el Real Valladolid. En Alemania vuelve Charles Aránguiz con el Bayer Leverkusen, disputando la primera ronda de la Copa de Alemania. En Francia juega el Mónaco de Guillermo Maripán y en Brasil Mauricio Isla con el Flamengo.

En otros deportes, LA Clippers y Denver Nuggets chocan en otro duelo de las semifinales de NBA. Y en el tenis, se juega la final del US Open con Alexander Zverev vs Dominic Thiem, pupilo de Nicolás Massú. Revisa la agenda compelta con estos y otros eventos imperdibles.



Playoffs NBA

Hora (Chile) Partido Dónde ver Domingo 13 de septiembre - 14:00 hrs LA Clippers vs Denver Nuggets ESPN 3 - ESPN Play



Futbol chileno - Primera División y Primera B



Hora (Chile) Partido Transmisión Domingo 13 de septiembre - 11:00 hrs Santiago Wanderers vs Huachipato CDF Premium y CDF HD - Estadio CDF y CDF GO Domingo 13 de septiembre - 13:30 hrs Rangers vs Cobreloa CDF Premium y CDF HD - Estadio CDF y CDF GO Domingo 13 de septiembre - 16:00 hrs Universidad Católica vs Audax Italiano CDF Premium y CDF HD - Estadio CDF y CDF GO Domingo 13 de septiembre - 18:30 hrs O'Higgins vs Everton Chilevisión, CDF Premium y CDF HD - . Estadio CDF y CDF GO



US Open - Final Masculina



Hora (Chile y Argentina) Partido Transmisión Domingo 13 de septiembre - 16:30 hrs Thiem vs Zverev ESPN - ESPN Play

Futbol Internacional



Hora (Chile) Partido Transmisión Domingo 13 de septiembre - 9:00 hrs Alavés vs Real Betis - La Liga ESPN 2 - ESPN Play Domingo 13 de septiembre - 10:00 hrs West Bromwich vs Leicester City - Premier League ESPN - ESPN Play Domingo 13 de septiembre - 10:30 hrs Eintracht vs Bayer Leverkusen - Copa de Alemania DirecTV Sports + - DirecTV GO Domingo 13 de septiembre - 11:00 hrs Real Valladolid vs Real Sociedad - La Liga DirecTV Sports - DirecTV GO Domingo 13 de septiembre - 12:00 hrs As Mónaco vs Nantes - Lige 1 ESPN Play Domingo 13 de septiembre - 12:30 Tottenham vs Everton - Premier League ESPN - ESPN Play Domingo 13 de septiembre - 16:00 hrs Fluminense vs Corinthians - Brasileirao Globo Internacional - Fanatiz Domingo 13 de septiembre - 16:00 hrs PSG vs Olympique Marsella - Ligue 1 DirecTV Sports - DirecTV GO Domingo 13 de septiembre - 18:00 Caerá vs Flamengo - Brasileirao Fanatiz

GP de la Toscana - Fórmula 1



Hora (Chile) Evento Transmisión Domingo 13 de septiembre - 10:00 hrs GP de la Toscana Fox Sports 1, Fox Action - Fox Play

Claudio Bravo tendrá su debut este domingo por el Real Betis. (Foto: Getty)

Revisa a continuación los detalles de los canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)



Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

Fox Action

VTR: 479 (SD) - 812 (HD)

DIRECTV: 561 (SD) - 1561 (HD)

ENTEL: 290 (SD)

CLARO: 282 (SD) - 782 (HD)

GTD/TELSUR: 275 (SD) - 276 (HD) - 805 (HD)

MOVISTAR: 648 (SD) - 930 (HD)

TU VES: 272 (SD)

Globo Internacional

VTR: 565

DIRECTV: 776

ENTEL: **NO DISPOINIBLE**

CLARO: **NO DISPOINIBLE**

GTD/TELSUR: 121

MOVISTAR: **NO DISPOINIBLE**

TU VES: **NO DISPOINIBLE**

Online: ¿Dónde seguir por streaming y en vivo los partidos de hoy de la agenda?



Si buscas un link para ver en vivo los partidos de la agenda de hoy, podrás hacerlo en DirecTV GO, ESPN Play, Claro Video, Estadio CDF, CDF GO, Marca Claro, Fox Play y Fanatiz según corresponda.

Además, puedes ver la NBA completa en vivo en la App de pago NBA League Pass.