O'Higgins vs Everton: Fecha, hora y TV para Ver EN VIVO a celestes y ruleteros por el Campeonato Nacional

El Campeonato Nacional está imperdible y para esta semana serán seis los días de manera consecutiva en que los hinchas del futbol chileno podrán vibrar con sus equipos sin pausa.

Y para este domingo no solo quienes están en el CDF podrán vivir en vivo el duelo entre O'Higgins de Rancagua y Everton de Viña del Mar, ya que es el escogido por la transmisión para también ser emitido en Chilevisión.

Atractivo partido y que tendrá a dos escuadras con la obligación de ganar. De local estarán los celestes, que vienen de una prometedora victoria sobre Colo Colo en el Estadio Monumental. A pesar de no mostrar un gran futbol, el equipo de Patricio Graf pudo sumar de a tres en una cancha complicada y escalar a los 8 puntos en la tabla, claro que no fue suficiente para salir de la zona baja del torneo.

Al otro lado estará Everton, que solo superan a los rancaguinos por tres puntos, sumando 11 en total y ubicándose en el úndecimo casillero. Los dirigidos por Javier Torrente no han tenido un buen desempeño y suman una derrota y un empate en este retorno del futbol, con cero goles a favor. En El Teniente ambos llegan con necesidades de ganar y de seguro será un partidazo en la VI Región.

Día y hora: ¿Cuándo juegan O'Higgins vs Everton por el Campeonato Nacional?



O'Higgins vs Everton chocan este domingo 13 de septiembre a las 18:30 horas de Chile.

Everton no ha tenido un regreso como lo esperaban y suman una derrota y un empate, ambos sin goles viñamarinos. (Foto: Agencia UNO)

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV O'Higgins vs Everton?



O'Higgins vs Everton será transmitido por Chilevisión, CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

CHV

Señal abierta y Digital Terrestre:

Santiago: 11 (SD) Y 11.1 (HD)

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) - 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) - 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) - 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming a O'Higgins vs Everton?



Si buscas un link para ver en vivo a Universidad de Concepción vs Unión La CaleraO'Higgins vs Everton por el Torneo Nacional, podrás hacerlo en Chilevision.cl, Estadio CDF y CDF GO.