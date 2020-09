Everton vs Deportes Antofagasta: Fecha, hora y TV para Ver EN VIVO a viñamarinos y pumas por el Campeonato Nacional

Décima fecha del futbol chileno y que se juega entre semana por el Campeonato Nacional, y que tendrá su final este jueves 10 de septiembre en la tarde cuando Everton de Viña del Mar reciba en el Estadio Sausalito a Deportes Antofagasta.

Los locales no han tengio un buen regreso y no suman victorias, con una derrota por la mínima con Palestino en La Cisterna, mientras que en la fecha anterior no tuvieron acción en cancha. Resultados que tienen a los evertonianos con la obligación de recuperar terreno en la tabla y llevarse una victoria de local.

El elenco Oro y Cielo hoy es 12° en la tabla de ubicaciones con 10 puntos, los que los tienen preocupados de ser alcanzados por los últimos equipos del torneo. Escenario complejo y que tendrá una visita difícil como lo es Antofagasta en Viña del Mar.

El CDA está en un momentáneo quinto lugar y una victoria los podría dejar con 19 unidades, a seis del puntero Universidad Católica. Tarea compleja para la visita pero no imposible, considerando que en este retorno de la actividad vencieron en el debut a O'Higgins de Rancagua, para luego empatar de local con Audax Italiano.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Everton vs Deportes Antofagasta por el Campeonato Nacional?



Everton vs Deportes Antofagasta se enfrentan en el Estadio Sausalito de Viña del Mar este jueves 10 de septiembre a las 18:30 horas de Chile.

Los dirigidos por Javier Torrente no tuvieron un regreso positivo del receso. (Foto: Agencia UNO)

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV Everton vs Deportes Antofagasta?



Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming a Everton vs Deportes Antofagasta?



