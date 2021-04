Pablo Aimar reflexiona y critica a los técnicos por falta de jugadores creativos: "Tenemos que hacernos cargo"

Si de jugadores con una visión de juego privilegiada y una capacidad de resolución en los últimos metros, Pablo Aimar fue uno de los grandes referentes a finales de los 90 y principios de los 2000 con River Plate, Valencia y la Selección Argentina, de la que ahora es técnico en la categoría sub-17.

El Payasito, a quien el mismísimo Lionel Messi lo considera su ídolo, participó en una charla llamada Congreso Magistral y en ella dio una brillante exposición en la que su punto central fue la falta de jugadores creativos en la actualidad y la plena responsabilidad de los entrenadores de esa situación.

"No me gusta escuchar que no hay jugadores creativos y no me gusta tampoco escucharlo después de hacer 800 entrenamientos automatizados. Es muy probable que no haya jugadores creativos si todo es automático y si a uno que gambetea con 15 años le decimos que no lo haga si la pierde 2 ó 3 veces. A esa edad la van a perder 2, 3, 5 ó 10 veces", indicó.

No puedo estar más de acuerdo con Pablo Aimar. pic.twitter.com/u1kgh78jzg — Diego Latorre (@dflatorre) April 7, 2021

Si bien tiene claro las exigencias del fútbol actual, hace mea culpa por parte del gremio de estrategas. "Entiendo lo del juego posicional, lo de atacar los espacios. Yo creo más en que los entrenadores nos tenemos que hacer cargo de esa supuesta, o real, falta de creatividad. Creo que esas defensas en bloque las destraba un creativo. Un creativo gambetea, inventa algo diferente cuando todo es monótono".

¿Cuál es la solución para esto según Aimar? "El fútbol no es ajedrez. La torre va siempre para adelante y los costados. El caballo también hace siempre los mismos movimientos. En fútbol no. Ellos tienen que equivocarse. Si nosotros a esas edades sólo jugamos tácticamente no podemos esperar jugadores creativos. Y vuelvo a la defensa atrapada atrás, eso lo destraba un creativo. Uno que se imagina algo diferente. Tenemos que dejarlos y permitirles equivocarse, sobre todo a la edad que estoy yo, que son niños jugando al fútbol", apuntó.

