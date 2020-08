Óscar Ruggeri le ofrece disculpas a Gerard Piqué tras reventarlo públicamente: "No tuve códigos"

Óscar Ruggeri fue un central duro, y como comentarista también lo es, y tuvo fuertes palabras sobre el zaguero de Barcelona Gerard Piqué.

El ahora analista argentino de FOX criticó las condiciones futbolísticas del catalán, y aseguró que es más conocido por su esposa, la cantante colombiana Shakira, y justamente por eso se retractó.

"Pido mil disculpas, porque la familia en esta no. Nunca metí a la familia. Siempre fue de jugador a jugador. Ahí me equivoqué. Yo no lo conozco, pero le tuvo que haber molestado lo de la familia", indicó el ex entrenador en el mismo programa de la señal argentina.

Ruggeri se disculpó por mencionar a Shakira, la pareja de Piqué - Getty

"Son malos ustedes (a sus compañeros de programa), porque medio pelo como yo, dije. Son malos. Yo me puse con él. Los que jugamos en la selección y salimos campeón del mundo somos buenos centrales. Por ahí lo dije medio rápido. El salió campeón del mundo y tengo que volver para atrás porque es lógico. Porque principalmente nombré a la familia y no no soy de esos. No tuve códigos", agregó Ruggeri.

Por lo pronto, Gerard Piqué se prepara para la revancha de los octavos de final de la Champions entre Barcelona y Napoli, a jugarse este sábado.