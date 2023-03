Este miércoles Magallanes se jugará el paso a la fase de grupos de Copa Libertadores, cuando enfrente a las 21 horas a Independiente Medellín en Colombia. Una revancha del encuentro disputado en Chile, donde igualaron 1-1 por lo que la llave quedó muy pareja.

Nicolás Núñez, entrenador de los carabeleros, conversó con Redgol sobre el planteamiento que tendrá en el campo del Atanasio Girardot.

"Más que pensar en hacer algo distinto, siento que el equipo debe tratar de mantener su forma, de proponer nuestro juego en un campo difícil. Así dispondremos más del balón", comenzó señalando desde tierra cafetera.

Agregó el DT que "vamos a tener que estar muy concentrados, el rival nos va a presionar, adelantar sus líneas y ahí sí encontraremos espacios más claros como fue en Santiago (Rancagua). Sí se necesita algún matiz, pero queremos instalar nuestra forma, teniendo más la pelota que el rival y generando más ocasiones de gol. Así es como nos sentimos mejor".

De todas maneras admite que esa teoría, no es tan sencilla llevarla a cabo en la práctica. "Siempre supimos que era un equipo muy físico, con gente rápida sobre todo por banda, por eso la mejor forma de defenderse es no tener pérdidas fáciles ni errores no forzados", confesó Núñez.

Aclara en esto que esos condoros pueden ser letales. "Al tener la intención siempre de defendernos con el balón en los pies en vez de replegarnos, ellos ven una opción en esas pérdidas en mediocampo de contraataque. Debemos terminar rápidamente la jugada y en momentos que haya que sufrir, que todo el equipo participe en esa faceta defensiva, que intentaremos sean los menos momentos posibles".

Finalmente sentenció que "Manuel Vicuña y Felipe Espinoza están un poco tocados, por lo que no podemos disponer de ellos mañana, pero el equipo está muy bien, con la mayoría disponible. Estamos con mucha ilusión con los que van a participar".