Una de las grandes revelaciones en la Liga de las Naciones de la Concacaf está siendo la selección de Nicaragua, que tiene al mando al técnico Marco Antonio Figueroa como la cabeza de quien está llevando adelante una tremenda campaña.

Consolidado como líder del grupo C, donde están punteros con 10 puntos, superando a Trinidad y Tobago, Bahamas y San Vicente y Granadina, los dirigidos por el Fantasma se comienzan a ilusionar, tanto así que las redes sociales oficiales de la selección ya viven su ambiente: "Súbanse a la Fantasmeta", le dicen.

Más aún tras la última victoria como local, donde golearon a Bahamas por 4-0, donde el equipo de Figueroa muestra sus credenciales, donde la gente se ilusiona con grandes campañas.

"Cuando se ganan los partidos eso es solo trabajo. Nosotros trabajamos para tener esa cantidad de llegadas, es independiente que no todas se puedan concretar. Creo que los muchachos dieron un gran partido, jugaron un encuentro acorde de lo que merecía la gente que vino al estadio. Toda la afición creo que se fue contenta. Entonces para nosotros eso nos llena de orgullo y emoción, saber que le estamos dando alegría a todo el país", comentó Figueroa tras la goleada.

Para el Fantasma, su plantel tiene claro los objetivos de esta campaña, por lo que no se lo está recordando siempre. Por lo que lucha porque el equipo esté en las mejores condiciones para conseguir la clasificación a la Copa de Oro.

"Nosotros sabemos que el partido clave es el que viene con San Vicente, donde dejamos escapar dos puntos en ese partido y queremos recuperarnos. Pero vamos tranquilos, sabemos que el objetivo principal es clasificar a Copa de Oro, clasificar primero, entonces no quiero insistir mucho en eso porque es meter presión gratis a los jugadores. Entonces vamos a tratar de que para el siguiente partido todos los jugadores estén bien, sanos de aquí a marzo que es muy largo". enfatiza.

Si bien recién los medios y los hinchas comienzan a tomar el gusto a lo que está haciendo Figueroa, donde todos están muy contentos con su trabajo, hace un llamado a conocer lo que tienen en este momento.

"Tomarse un poquito el tiempo de conocer al técnico que tienen, no lo conocen. En todos los equipos que he estado siempre hacemos muchos goles y me hacen muchos goles, pero el fútbol es de espectáculo, de jugar hacia adelante, de dinámica. El fútbol actual ha cambiado mucho al que se jugaba hace 10 años. Creo que los jugadores han entendido el mensaje, creo que los jugadores están dando todo por mejorar y el resultado fue hoy: estadio lleno, hicimos cuatro goles, podrían haber sido un poco más, pero la forma en que está jugando la selección es como tienen que tomarlo", finaliza.