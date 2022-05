El delantero francés del PSG, Kylian Mbappé, se refirió a las negociaciones que tuvo con el Real Madrid. Dice que no les cierra las puertas en el futuro.

Kylian Mbappé: "El sueño del Real Madrid no se acaba. No les he dicho no, le dije sí a París"

Este sábado el PSG y Kylian Mbappé anunciaron la extensió de su vínculo hasta 2025, echando por tierra la posibilidad del delantero francés de fichar en el Real Madrid.

La reacción no fue buena en España, donde la prensa lo ha tildado de "traidor". "Mbappé le ha tomado el pelo al Real Madrid. No por renovar con el PSG, algo a lo que tenía todo el derecho del mundo, sino por cómo y cuando lo ha hecho. El mismo futbolista, con su mensaje a Florentino, reconocía su traición al presidente del conjunto blanco", publicaba Marca en una columna.

Incluso varios jugadores del equipo merengue han reaccionado a la negativa de Mbappé, colgando una storie con un dedo señalando el escudo del club, expresando que el Madrid está por encima de todo.

Mbappé quiso referirse a eso y a la relación con Karim Benzema, quien quería recibirlo en la capital española: "Cuando nos encontremos, lo discutiremos. Antes no hablamos del Madrid porque no quería forzar la situación. Él me preguntará y yo le explicaré".

"Le doy las gracias al Madrid y puedo entender la decepción. Todos los madridistas querían acogerme como uno de los suyos, así que solo les agradezco todo el amor que me dieron. No he dicho que no al Madrid, dije que sí a Francia y al proyecto del PSG", le dijo a Le Parisien.

Respecto de las versiones que afirmaban que el PSG le había ofrecido determinar quién sería el entrenador, aseveró: "Soy un jugador de fútbol. Puedo hablar de fútbol durante horas con cualquier persona. No voy a influir en nada porque no es mi trabajo. No soy bueno en eso. Soy bueno en el campo".

Mientras en otra entrevista a la BBC niega haber incumplido con su palabra: "La semana pasada tomé la decisión de quedarme y lo primero que hice fue decírselo al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez, porque le respeto y respeto al club. Creo que era importante decírselo yo, que no iba a ir. Un gran jugador tiene que ser honesto. Era importante porque tenemos una buena relación".

"El sueño del Real Madrid no se acaba. Pero ahora he firmado un contrato de tres años. No se sabe lo que puede pasar en el futuro", añadió.