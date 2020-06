Menotti alaba a Messi y teme por el estado de salud de Maradona: "Me duele mucho esta versión de Diego"

La opinión de César Luis Menotti es una de las más respetadas del fútbol argentino. El Flaco fue campeón del mundo con la Albiceleste como DT en 1978 y artífice de una de las mejores generaciones del balompié trasandino.

En conversación con Súper Deportivo Radio, Menotti elogió a Lionel Messi y habló de sus motivaciones para seguir siendo el mejor futbolista del mundo: "Que Messi siga como hasta ahora. En el fútbol hay un tiempo que se sostiene desde la voluntad. Messi tiene que tener la voluntad de seguir soñando con ser Messi, porque a veces se cansa de ser Messi".

"En cambio de la Selección no se va a cansar. Porque es difícil ser Messi todos los domingos. Messi tiene que tener la voluntad de seguir soñando con ser Messi, porque a veces se cansa de ser Messi", agregó.

Además, sobre el futuro de la Pulga, el Flaco aseguró que "creo que a Messi le queda bastante en el Barcelona, porque hace una vida muy normal y se ha cuidado mucho. No sé si se va ir del Barcelona, no creo que se vaya a otro club de Europa, pero si de pronto, cuando tenga 36 años quiera jugar en Newells, su otro club, y es probable".

"Me imagino jugando a Messi en Newells y me da miedo, porque yo soy hincha de Rosario Central. Ojalá que juegue un año en el fútbol argentino, sería un placer", refrendó.

Por último, el ex DT de la Albiceleste confesó su preocupación por Diego Maradona, a raiz del polémico video donde sale bailando semidesnudo: "Me duele mucho esta versión de Diego y me ha dolido mucho. Lo único que quiero es que esté bien, porque me da mucho dolor ver a la gente que quiero no pasarla bien".

"Estas noticias últimas de Diego, me duelen. Lo que pasa que las relaciones (amigos) con Diego nunca fueron mías. La última relación que yo tuve de alguien cerca de Diego fue con Jorge Cyterszpiler. No he hablado con Maradona desde hace 15 años", cerró.