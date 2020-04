Mauricio Pinilla y la hilarante anécdota de su primera depilación: "Me quemé los huevos y estuve tres días en cama"

Mauricio Pinilla tuvo un chistoso Instagram Live la noche de este lunes junto a Joaquín Méndez, quienes compartieron entretenidas e inéditas anécdotas con sus espectadores.

Una de ellas fue de Pinigol, quien sin pudor relató una hilarante anécdota que sufrió en sus primeros años en Italia y que tiene relación con la depilación del cuerpo, algo muy habitual en los futbolistas.

"Yo me depilo casi todo con cera porque ya estoy acostumbrado. Yo cuando llegué a Italia el 2003 andaban todos depilados, entonces se me hizo una cultura", partió.

Después Pinilla se explayó y relató con lujos y detalles lo sucedido con este tema. "Yo llegué a Italia y todo mis compañeros se depilaban, entonces me tenía que poner a la moda. Había una cremita depilatoria, la usé y no leí las instrucciones que decían ‘mantener cinco o seis minutos y no usar en partes intimas o delicadas’. Yo me eché esta crema en todos lados, incluyendo los huevos, entonces me quemó los huevos y estuve tres días en cama con las piernas abiertas y sin entrenar", expresó entre risas.

Para finalizar, Joaquín Méndez no lo podía creer y le siguió pidiendo más detalles de esta dolorosa situación. "Fue grave weón, mal, lo pasé pésimo, no pude juntar las piernas. Perdí piel y la quemó toda. Se me hizo una herida y tuve costra. Fue terrible. Es la peor experiencia, ni siquiera el dolor de muela se compara con dolor de huevo. Aparte estaba solo e imagínate, el cachito recién llegado de Sudamerica no podía ir a pretemporada por tener los huevos quemados y en cama jajajaja", sentenció.