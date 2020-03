Martín Liberman con todo: "A Jorge Sampaoli le hicieron la cama en la selección argentina"

La historia de Jorge Sampaoli en la selección argentina tuvo un final lamentable. El casildense terminó completamente separado del plantel que encabezaba Lionel Messi y hasta de su cuerpo técnico, tras la eliminación en el Mundial de Rusia ante Francia.

Pero aún quedan capítulos por contar, como reconoció el periodista Martín Liberman. En una transmisión del programa online Balong Extra, de Manuel de Tezanos, el Colorado relató la historia de cómo el casildense fue perdiendo peso frente al equipo.

"Le hicieron la cama al técnico. Se le rebelaron al entrenador. Pero yo digo, no está mal. Ellos le tomaron el equipo, el tema es que no lo quieran asumir", reconoce el periodista argentino en conversación con Manoel.

"Hubo una reunión, antes del último partido del grupo ante Nigeria, donde los jugadores se sentaron y dijeron 'Jorge estás afuera, no entendés nada, con vos no vamos al Mundial'. Y le armaron el equipo, vamos a jugar así, así y así. Después te decimos en qué momento entra el Kun. Y así fue", sentenció Liberman.

"Después, contra Francia (en octavos de final), retoma el equipo con Sampaoli y yo lo he hablado con Jorge, Jorge no estuvo a la altura del Mundial. No es que la culpa fue solo de los jugadores. Jorge no estuvo a la altura de lo que es su carrera. Se lo comió el micromundo selección argentina, ese grupo de jugadores", explicó.

Así marcó grandes diferencias con el trabajo que hizo Sampa al mando de la selección chilena. "(En Argentina) Lograron hacer con él lo que no pudo Chile. Mira que yo conozco historias de Chile, ¿eh? He tenido largas noches de copas de vino con Sampaoli. Y sé algunas de las historias que me contó de ese grupo de futbolistas", advirtió.

"¿Pero sabes qué te dice él? Todo lo que quieras, pero a la hora de jugar estos tipos se mataban, por mí y por ellos (...) Sampaoli demostró que es un técnico con muchísimas cualidades, que en Argentina no lo dejaron ser. Y él permitió que no lo dejaran", completó.