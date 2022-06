Manuel Pellegrini ha sabido ganarse un nombre en Europa y sus campañas han marcado tanto a clubes, hinchas y jugadores. Uno de ellos es Ruud van Nistelrooy, quien en la próxima temporada hará su estreno como entrenador junto al PSV.

El histórico ex delantero vive su primer proceso en solitario en el equipo que le permitió dar el gran salto en dicho continente. La misión es volver a levantar el título de la Eredivisie, tarea para la que ya trabaja en Países Bajos.

En conversación con Diario Marca, Ruud van Nistelrooy detalló lo que han sido sus primeros días como DT. "Lo nuevo siempre es especial. Fue un día de recibir a los jugadores, transmitir algunos mensajes, normas de conducta y profesionalidad... Y luego ya, sí, un poco de trabajo de campo. Tenía muchas ganas de empezar y estoy contento porque por ahora no tenemos ningún problema físico, todos los chicos están bien, que es lo primero que miras como entrenador".

El ex Real Madrid y Manchester United enfatizó en que "hace varios años, como jugador, vine a De Herdgang con un sueño. Y hoy estoy en el mismo lugar iniciando una nueva etapa en mi carrera. Ojalá sea igual de buena".

Aunque la leyenda de Países Bajos no se vuelve loco con su nuevo cargo. "Soy el Ruud de siempre, no voy a cambiar mi manera de ser. Pero claro, hay diferencias con el Van Nistelrooy jugador, cómo no. Yo como jugador me fijaba solo en una cosa, en la portería rival, en el '9'. Ya sabes, yo miraba el gol. Ahora tengo que tener una mirada mucha más amplia. Digamos que ser entrenador es mucho más estresante que ser futbolista".

Pero pese a ello, revela que está encantado con ser DT. "Ahora tengo tantas cosas, tengo que mirar a tantos lados que provoca que tengas más estrés, sí, pero que también disfrutes más, porque abres tu mente, tu cabeza. Es una sensación extraña".

"A ver, las sensaciones que tuve yo como jugador son únicas. Jugar en el Bernabéu, con toda esa gente, celebrar goles... Eso es... ¡wow! Pero como entrenador es muy bonito también pensar más en el equipo que en ti mismo, hablar con los jugadores, con el cuerpo técnico... Es una profesión muy bonita", agregó.

Manuel Pellegrini, una de las inspiraciones de Ruud van Nistelrooy

Ruud van Nistelrooy tuvo varios entrenadores en su carrera, pero pocos lo marcaron como Manuel Pellegrini. De hecho, el ex delantero reconoce que el Ingeniero es una de sus grandes inspiraciones para el trabajo que lelva adelante hoy en día.

"Yo lo que pude ver en mi etapa como futbolista es que hay entrenadores que tenían más influencia que otros en el juego y en el equipo. Eso es normal. Yo he tenido a entrenadores como Fergusson, Pellegrini o Van Gaal de los que creo que puedo coger muchas cosas", reconoció.

Aunque Ruud van Nistelrooy se sorprende de estar dirigiendo. "Jamás. No me lo imaginaba. Y si me lo hubieran dicho cuando jugaba al fútbol no me lo habría creído". Aunque explica que "el tiempo pasa... Y yo, la verdad, es que no me imaginaba una vida sin fútbol. Cuando lo dejé empecé a pensar qué hacer y yo quería seguir ligado al fútbol. Había que ver en qué área y la realidad es que empecé a estudiar, a formarme y notaba que cada día que pasaba tenía más ilusión".

Para cerrar, el ex pupilo del Ingeniero piensa no soltar más el cargo de DT. "Entrenar es algo que engancha. Es un proceso interesante el que he vivido hasta llegar hasta aquí. Lógicamente, aún tengo que dar muchos pasos, pero estoy entusiasmado con la oportunidad que me da el PSV, que es un club en el que yo jugué, en el que me siento en casa, muy identificado".