Rio Ferninand cuenta el día que defendió a Cristiano Ronaldo de Ruud van Nistelrooy

Rio Ferninand fue uno de los jugadores insignias de la era de Sir Alex Ferguson frente al Manchester United y actualmente suele hablar sin mayores tapujos de esa etapa, revelando en esta ocasión un incidente que hubo en su momento entre Cristiano Ronaldo y Ruud van Nistelrooy.

Cuando el portugués no era la estrella que es hoy en día y el delantero neerlandés era uno de los grandes referentes de los Diablos Rojos, el defensor fue testigo de una anécdota del entonces experimentado haciendo gala de su recorrido sobre el lusitano que comenzaba a forjar su leyenda.

"Una vez hubo un episodio con Ruud van Nistelrooy. Golpeó a Cristiano Ronaldo un par de veces y le hizo daño en el tendón de Aquiles. Cuando Ruud tuvo la pelota, corrí hacia él y lo golpeé fuerte", contó Ferninand a través del programa de YouTube Vibe with Five.

Eso creo una disputa en el entrenamiento entre el zaguero y el Van Nistelrooy. "Le dije: '¿Qué estás haciendo?¿Por qué lo pateas?' Ruud se puso de pie con y el resto de jugadores tuvieron que intervenir. Al final no pasó nada. Era mi forma de estar en los entrenamientos. Pensé: 'Es un niño, déjalo en paz, ¿qué estás haciendo?'. Ruud era un animal, un jugador brutal, el mejor rematador con el que jugué", puntualizó.

Ferninand reveló que las cosas no se estaban dando del todo en Manchester United. "Fue un año loco en el United, el ambiente en los entrenamientos podía calentarse en un abrir y cerrar de ojos. Siempre había mucha testosterona en el aire, creo que es así en todos los clubes. Yo no era muy dado a meterme en lios, eso sí, me pasaba la mayoría del tiempo en los entrenamiento gritando".