Lucho Suárez dispuesto a quedarse: "Quiero seguir en la élite, y en el Atleti lo estoy"

Luis Suárez, pichichi de la Liga española, se ha convertido en la gran figura del Atlético de Madrid, luego de su polémica salida del Barcelona.

El jugador de 34 años firmó hasta 2022 en el Atlético de Madrid, pero tiene una cláusula para salir libremente el 30 de junio de este año.

En cuanto a las especulaciones sobre su posible salida, Lucho Suárez fue claro. "Me sigo viendo disfrutando del momento que estoy viviendo en la élite del fútbol. Porque estando en el Atlético sigues en la élite del fútbol. Algunos no creían que podía llegar a seguir estándolo...", señaló en ESPN.

"Me veo con las mismas ganas, espero seguir este, el próximo año y los años que sea, compitiendo al máximo. Y lo haré hasta que sea consciente de que uno llega hasta ahí. No me va a sacar nadie, lo voy a decidir yo", añadió.

El goleador uruguayo dice que está contento en el Atlético: "No me esperaba vivir este momento que estoy viviendo en el Atlético, pero lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy agradecido al cuerpo técnico y a los compañeros que creen en mí. Confían y yo se lo intento pagar con goles o como sea".

A su vez, se refirió a la relación que tiene con Diego Simeone, técnico de los colchoneros: "Cada entrenador tiene su forma de ser. Él genera confianza y eso es lo que te transmite. A la hora de plantear los partidos, te corrige muchísimas cosas. A mí, con la edad que tengo, me sigue corrigiendo y lo acepto sin ningún problema porque por algo es entrenador. Uno está para ayudar. No hay que pensar que con la edad que tienes ya lo tienes todo hecho, hay detalles tácticos que hay que aprender y para eso está el técnico".