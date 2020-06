Louis Saha revela que Ruud van Nistelrooy hizo llorar a Cristiano Ronaldo tras la muerte de su padre

El ex jugador de Manchester United, Louis Saha, concedió una entrevista donde recordó su paso por el elenco de los diablos rojos, y una de las historias que más llamó la atención fue la del día en que Ruud Van Nistelrooy y Cristiano Ronaldo tuvieron una fuerte discusión que terminó con el portugués llorando y fuertemente afectado.

"¿Ruud hizo llorar a Ronaldo? Sí, hubo historias porque creo que terminaron en una discusión en el momento en que el padre de Cristiano había fallecido, por lo que no era el momento correcto", reveló Saha a Four Four Two.