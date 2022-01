Gran sorpresa generó recientemente el París Saint-Germain al anunciar la mañana de este domingo 2 de enero que tiene cuatro jugadores contagiados de coronavirus de cara al primer partido del año, entre los cuales destaca Lionel Messi. Y recientemente han culpado al DJ argentino Fernando Palacio de transmitirle el virus.

El músico trasandino de 31 años fue tendencia en redes sociales después de que se anunciara el contagio del delantero de 34 por una foto que compartió el propio artista en sus redes sociales junto a la Pulga en la reciente fiesta donde se le vio muy alegre festejando en sus tierras, y los haters le cayeron con todo.

Y para entender el drama primero hay que señalar que Fer Palacio participó en los premios de un destacado streamer trasandino llamado Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu, y que confesó que salieron varios casos positivos del carrete, y un par de días después el DJ recibió la invitación de Messi a una fiesta, donde se sacaron la foto en cuestión.

“Qué onda gente, ¿cómo andan? Me mandaron un montón de mensajes, estoy en tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié", comenzó advirtiendo Palacio en una historia de Instagram.

Y tras eso, confirmó que no fue él quien lo contagió argumentando que "me han llegado a poner asesino, tengo un montón de mensajes privados muy mala onda, pero bueno, ayer yo me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid, así que a todos los que me tiran la mala un beso”, señaló para después colgar una captura del debido registro.

Así las cosas, el 30 del PSG continuará en su natal Rosario descansando con su familia tras su contagio y tendrá que ver por televisión el primer partido de 2022 de su equipo, que jugará este lunes 3 de enero visitando al Vannes Olympique Club a partir de las 17:10 horas.

Finalmente, Lionel Messi tendrá que esperar a pasar la pelea contra el coronavirus para poder incorporarse una vez más al equipo de Mauricio Pochettino, que marcha primero en la tabla de posiciones con una muy cómoda ventaja, ya que tiene 46 puntos y su perseguidor más cercano, Niza, tiene 33 unidades.