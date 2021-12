El volante español del PSG, Ander Herrera, ofreció una entrevista a Mundodeportivo en la que desmintió que existan problemas en el camarín, como había afirmado L'Equipe.

“Llega mucha información sesgada y manipulada. Al principio te puede molestar, ahora hace hasta gracia. Dedicaríamos una conversación entera a las mentiras que he escuchado sobre este equipo. Este vestuario es mucho más sano de lo que la gente cree. Hay gente joven, con ganas de pasarlo bien. ¿A veces nos enfadamos? Claro, como en cualquier trabajo, pero luego nos damos un abrazo”, señaló el ex Manchester United.

También se refirió al complicado momento que vive Sergio Ramos, quien recién se recuperó de sus lesiones: “Está acostumbrado a sentirse importante, a jugar y a liderar. No fue fácil, ahora lleva dos o tres semanas de entrenamiento a un nivel fantástico y somos optimistas. Se le nota en el carácter y en la felicidad que irradia”.

Luego, afirmó: “Durante mi carrera me he encontrado con líderes de palabra, como Sergio Ramos, y luego de ejemplo, como Messi. Ha ganado su séptimo Balón de Oro y entrena y disfruta como si empezara ahora a jugar. No se toma a broma ni una acción del entrenamiento”.

También tuvo palabras para Lionel Messi: “Jugadores del nivel de Messi acortan el tiempo de aclimatación. Él va a jugar de la misma manera en Francia, en España, en Japón o en Madagascar. Basa su estilo en la pelota, en la comprensión, en el desequilibrio. Los buenos son buenos en todos los lados”.

“Por momentos ya hemos visto la mejor versión de Leo, como contra el City en casa, pero creo que también es responsabilidad de todos los que le rodeamos. Tenemos que ponernos a su servicio para sacar su mejor rendimiento. Normalmente los más terrenales tenemos que adaptarnos a un nuevo contexto. Ahora es al revés porque hablamos del mejor futbolista de la historia”, añadió.

En cuanto a Kylian Mbappé, comentó: “Será el mejor jugador del mundo durante muchos años pero todos coincidimos que Leo es el número uno. Mbappé tiene una humildad y unas ganas de aprender de Leo inmensas. Los buenos se entienden. Es una química natural. Hablan el mismo idioma en el campo”.

Y reconoció que le gustaría que Mbappé se quede en París: “Hay margen para intentar renovarle. Hay tiempo. Yo también quiero que se quede porque quiero estar rodeado de los mejores, pero ante todo está el respeto. No lo presionamos para nada sobre su futuro, en el vestuario no hablamos sobre temas contractuales de nadie”.