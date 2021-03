Prensa española aborda la suplencia de Claudio Bravo y su difícil proyección con Manuel Pellegrini

Manuel Pellegrini tiene más dudas que certezas en la portería titular de su Real Betis. El Ingeniero conoce la categoría de Claudio Bravo en el fútbol europeo, pero sus constantes lesiones le han impedido jugar al nivel que el entrenador lo necesita.

El chileno ha sufrido cuatro lesiones musculares desde que llegó al club y en total, sólo ha disputado 10 partidos oficiales esta temporada, nueve de Liga (cinco seguidos como máximo), en los que recibió 16 goles y dejó tres veces su portería a cero, y uno de Copa, en el que tampoco encajó.

Es por esto que hoy por hoy, Joel Robles es el golero titular, aunque no convenza del todo a los hinchas béticos. De hecho, el guardameta cometió un error en el último derbi andaluz ante Sevilla y los fanáticos pidieron urgente el retorno de Bravo a la titularidad.

Dos medios importantes de España, Marca y Mundo Deportivo, analizaron el presente del portero chileno y su proyección junto al Ingeniero. Según Marca, "la actuación de Robles en el derbi, por su indecisión en la acción que terminó con el gol de En-Nesyri y por algún de ejecución con el balón en los pies, ha provocado críticas entre los aficionados".

"Ahora falta por conocer si Pellegrini considera que ha llegado el "momento adecuado" para que Claudio Bravo vuelva al once... o si al internacional chileno le toca seguir esperando y Robles se mantiene en el equipo", añade el medio.

Por su parte, Mundo Deportivo vislumbra que Pellegrini no cambiará de parecer ante los errores de Robles: "No estuvo afortunado en la jugada del 1-0 de En Nesyri para el Sevilla en el derbi del pasado domingo, pero con sus últimas actuaciones se ganó el derecho a fallar y no parece que Pellegrini lo vaya a quitar de la titularidad en el próximo partido, aunque el debate entre la hinchada y la crítica vuelve a estar servido".

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.