Lewandowski se confiesa: "Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos me querían en el Real Madrid"

No cabe duda que Robert Lewandowski es uno de los grandes delanteros de la última década en el fútbol mundial. El polaco tuvo notables campañas con el Borussia Dortmund hasta el 2014 y tras su traspaso al Bayern Múnich se consolidó como uno de los mejores 9 del mundo.

Es por esto que varios clubes grandes del Viejo Continente se han fijado en él, pero nadie ha podido arrebatárselo al Bayern. Uno de ellos fue el Real Madrid, club que fue a la carga por el polaco unas tres veces según los medios alemanes.

En una entrevista a Sport, Lewandowski habló de uno de los varios intentos del Real Madrid en ficharle y confirmó que Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos le dijeron que tenía que jugar con ellos: "Sí. Puedes ir a a la Liga española o a cuaquier otro país, otro gran club, pero para mí no es lo más importante. Donde estoy he sido capaz de llegar a mi máximo nivel y sigo con ganas de continuar haciéndolo bien".

Sobre su estilo de juego, el polaco destaca que "me paso el partido pidiendo o queriendo el balón. Si he marcado un gol, quiero otro. Si llevo tres, hay que hacer el cuarto. A veces los compañeros me dicen: '¿No te das cuenta de que tenemos otro partido en dos o tres días?'. Pero para mí, si te lo estás pasando bien, si amas el deporte, si te encanta marcar goles, nunca es suficiente".

Finalmente, Robert dejó en claro cuál es su futuro próximo: "Estoy en uno de los mejores clubes del mundo, sé que puedo ser feliz aquí. Lo que tenemos es de un nivel muy alto, desde la plantilla a la ciudad deportiva. Todo es más fácil jugando en un club como éste".