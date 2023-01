Leo Messi: "No me gustó el 'Anda pa allá' y todo eso, pero son momentos de mucha tensión"

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, ofreció una entrevista al programa Perros de la Calle de la emisora Urbana Play, la primera tras consagrarse campeón del Mundial de Qatar 2022.

En la ocasión repasó algunos pasaje de aquel torneo y reconoció que no le agradó lo que ocurrió tras el partido contra Países Bajos, cuando se enfrentó verbalmente al delantero del Manchester United, Wout Weghorst.

"Cuando termina todo eso, no me gusta eso que hice, no me gusta el 'andá para allá' y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen pero son cosas que pasan también", señaló el argentino.

Y sobre el topo gigio a Van Gaal, afirmó: "No lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él (Van Gaal) había comentado. Incluso algunos de mis compañeros me decían 'Viste lo que dijo', a propósito".

Acerca de los días después de la Copa del Mundo, comentó: "Vi resúmenes, jugadas, festejos de la gente cuando somos campeones del mundo, pero la final en sí, los 90 minutos, no los volví a ver".

También recordó a Maradona: "Me hubiese gustado que, si no me entregaba la Copa, al menos vea todo esto. Creo que desde arriba, tanto él como mucha gente que me quiere hacía fuerza, no solo para esto sino para todo en general".

Reconoce que se emocionó al ver el trofeo: "La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. La Copa me llamaba. Me decía 'Ya está, vení y agarrame que ahora sí la podés tocar'. La veía ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé, la fui a besar porque pasé por al lado. Lo necesitaba".

"Yo lo había dicho una vez. Creo que fue antes del 2014. Dije que sabía que Dios me iba a regalar un Mundial", finalizó.