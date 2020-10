Leeds United vs Machester City: Ver EN VIVO a Marcelo Bielsa contra Pep Guardiola en un imperdible encuentro por la Premier League

El Leeds de Bielsa recibirá en el estadio Ellan Road a su primer gran rival luego de su regreso a la primera división, el City de Guardiola. Y aunque los Citizen van como favoritos y ya los dan como posible ganadores, los Peacocks no le pondrán las cosas fáciles a los actuales subcampeones del campeonato inglés.



Pero en la previa del tan esperado encuentro ambos técnicos se han tomado el tiempo para llenarse mutuamente de elogios, ayer fue el turno del Rosarino, quien hablando con los medios se refirió a los méritos del español. "Si hay un técnico independiente en sus ideas en el mundo, ése es Guardiola. No es porque yo lo diga sino porque sus equipos juegan como ninguno", señaló el argentino agregando que, "De ningún modo me siento mentor de él, no es como yo me sienta sino cómo lo evidencian los hechos".



Pep no se quiso quedar atrás y hace algunos momentos se refirió al ex DT de La Roja, “Creo que Bielsa es probablemente la persona que más admire en el mundo del fútbol como entrenador y persona (…) por ser auténtico y por cómo lleva sus equipos”, además reconoció que sus equipos han ganados más títulos pero que en cuanto a conocimientos del juego, está lejos del loco.



Cabe destacar que en la tabla de posiciones el Leeds se encuentra arriba en la 7 posición con 6 puntos y 3 partidos jugados, mientras que el City está 13 con 3 puntos y un partido menos. Con estos resultados es alta la probabilidad de que el Leed pueda quedar como puntero de la Premier.

Los dirigidos por Guardiola van por la victoria en la cuarta fecha de la Premier League (Foto: Getty)

Día y hora: ¿Cuándo juegan Leeds United vs Manchester City por Premier League?

Leeds United vs Manchester City jugarán este sábado 3 de octubre a las 13:30 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal y dónde ver en vivo a Leeds United vs Manchester City?

Leeds United vs Manchester City será transmitido en vivo por TV por ESPN 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:



ESPN 2



VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)



Online: ¿Dónde seguir en vivo y por streaming Leeds United vs Manchester City?

Si buscas un link para ver en vivo y online Leeds United vs Manchester City, podrás hacerlo en ESPN Play.