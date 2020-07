La sinceridad de David Luiz: "No puedo ser entrenador con este pelo"

David Luiz fue uno de los protagonistas en la presentación de la nueva camiseta del Arsenal para la próxima temporada 2020/2021. En la ceremonia, el zaguero brasileño confesó que le gustaría ser entrenador en un futuro, pero hay algo en su aspecto que debería cambiar.

En uno de los actos con la revista ‘Esquire’, David Luiz aseguró que le gustaría vestir formal aunque dijo que tenía que retocarse un detalle. “Me pondría un traje y me cortaría el cabello”, tras esto, Lacazzette le respondió “¿te cortarías el cabello?", y el brasileño aseguró que “no puedo ser entrenador con este cabello, ¡nadie me respetaría!".

Tras un momento de risas entre los presentes, otros de sus compañeros, Kolasinac y Bellerín, afirmaron que "no creo que se corte el pelo, no puede, es David. Creo que se vería mejor así. Sin su pelo ya no sería David Luiz, sería otra persona".