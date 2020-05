La historia de Maximiliano Levy, ex barra brava de La 12 que estuvo preso y que hoy es dirigente de la AFA

Maximiliano Levy fue conocido en el mundo futbolístico argentino por ser barra brava de La 12, hinchada de Boca Juniors y durante el 2013 fue detenido cuando volvía de un partido en Ecuador.

Levy es de la época de Rafa Di Zeo y Mauro Martín, sin embargo se mantuvo alejados de los ex líderes de la barra Xeneize. No obstante, el 2013 estuvo preso por encubrimiento agravado de Maximiliano Mazzaro, otro ex integrante de La 12, quien era perseguido por un asesinato.

Ahí comenzó la historia de Maximiliano Levy, quien estuvo preso 83 días y hace unos años apareció como presidente de Almirante Brown, uno de los equipos populares que tiene Argentina.

Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown

Su presidencia llamó la atención por ser ex barra brava y en sus principios como mandamás no podía asistir a los partidos de su club por tener prohibición de entrar a los estadios por parte del gobierno.

En la actualidad Maximiliano Levy sigue como mandamás de Almirante Brown, pero ayer hizo noticia por otro acontecimiento. Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, nombró al ex barra brava como Prosecretario Ejecutivo por el ascenso, codeandose palmo a palmo con grandes nombres diriginciales de Argentina.