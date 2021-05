La elocuencia del periodista argentino Alejandro Fabbri: "No hay un Pablo Galdames en la selección argentina"

Vélez Sarsfield está en la vitrina grande del fútbol argentino de hoy, con Thiago Almada como estandarte. El mediapunta de 20 años ya está tasado en 30 millones de euros y lidera un Fortín que avanza a pie firme en la Liga Profesional trasandina y la Copa Libertadores.

Pero mucho le deben también a un chileno. Pablo Galdames se ganó la titularidad a cabalidad y es uno de los más destacados en el elenco velezano, lo que le ha permitido obtener una buena crítica del exigente periodismo argentino.

Es el caso del destacado periodista Alejandro Fabbri, invitado especial a Las Historias de Florete. "Pablo Galdames ha sido un jugador interesante, no lo he visto todavía explotar, hacer un gran partido, pero lo he visto siempre rendidor", sentencia.

El comunicador argentino advierte que el equipo se tuvo que levantar después de la derrota 1-7 ante Boca Juniors: "Vélez se recuperó de eso y tiene un equipo muy joven, con muchos jugadores formados en el club", valoró.

"Galdames es un jugador para tener en cuenta para la selección, para la zona central". Alejandro Fabbri

"Galdames tiene un puesto ahí. Se ha adueñado de la cancha, ha salido Ricky Álvarez del equipo, ya es suplente. Al lado suyo, tiene a un zurdo que salió de Independiente y tuvo un lindo paso por Brasil, que es Federico Mancuello. Entonces se alternan los dos y después están los chicos de Vélez adelante, los jóvenes que son muy interesantes", explica.

Luego Fabbri proyecta al mediocampista formado en Unión Española. "Galdames es un jugador para tener en cuenta para la selección, para la zona central. No hay un Galdames en (la selección) Argentina", puntualiza.

Pablo Galdames ha generado una positiva crítica del periodismo argentino por su participación en Vélez Sarsfield. Foto: Getty

Y hace el paralelo de los roles. "Es un mediocampista más defensivo, más centralizado (...). Argentina perdió a (Javier) Mascherano, que se retiró ya por una cuestión de edad, y Leandro Paredes, que es hoy el volante central, es distinto", advierte el comentarista de TyC.

El periodista reconoce las diferencias. "Paredes es un mediocampista con más características ofensivas, con buen remate de media y larga distancia, pero no es un número 5, un mediocampista central de mucho corte, de mucha marca, áspero. Es cómodo para los talentosos del otro equipo. Galdames es una incorporación muy buena", enfatiza.

Pablo Galdames tendrá ocasión de volver a la cancha este domingo, cuando Vélez -que viene de ganarle 3-1 a LDU por Copa Libertadores- reciba a Racing por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional argentina, este domingo (11:00 horas).