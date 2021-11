Un triunfo siempre ayuda cuando se está en malos momentos. Así también lo tomaron en el Betis, luego de su contundente victoria por 3-0 ante Elche por La Liga, donde dejaron en el pasado tres partidos sin saber de triunfos en línea.

Por lo mismo, el más feliz era el técnico nacional Manuel Pellegrini, quien destacó la mentalidad de su camarín para salir a buscar el encuentro.

"El tema de las dudas no lo sé si alguien las tenía. Yo ya dije la semana pasada que nosotros no las teníamos, que en algún momento se perderían, pero incluso, hoy no hubiera pasado nada si perdíamos, hubiéramos seguido quintos. El equipo salió con la convicción de lo que trabajamos en estos quince días y de que podía salir a buscar los tres puntos y lo hicimos”, cuenta Pellegrini.

Para el técnico el resultado tuvo que ver por la forma en que los jugadores se instalaron en la cancha, lo que hizo que pudieran tener grandes opciones y mostrarse contundentes.

“Comenzamos el partido muy bien, con la agresividad que necesitábamos. Tuvimos la oportunidad de hacer tres goles y tener dos oportunidades más. Incluso cuando tuvimos uno menos estuvimos bien en defensa para que el Elche no tuviera oportunidades, así que creo que fue muy completo”, detalla el chileno.

Para Pellegrini el partido fue completo, ya que en un problema, con una expulsión, los jugadores lograron sobreponerse y sacar adelante el encuentro.

“No dimos posibilidad al Elche de marcar, ni siquiera cuando estuvimos con 10 hombres. Incluso, cuando quedamos con un jugador menos nunca perdimos la intensidad en el juego defensivo. Los partidos no terminan hasta que el juez da el silbato final y supimos mantener el resultado”, finaliza.