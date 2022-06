Jean Meneses comienza un nuevo ciclo en la Liga MX al ser uno de los fichajes estelares de Toluca para la próxima temporada, siendo un pedido del entrenador Ignacio Ambriz, con quien brilló al máximo en su paso por León donde incluso llegaron a levantar una buena cantidad de títulos juntos.

Es por eso que el chileno espera hacer las cosas de la mejor manera con su nuevo equipo, con el que tuvo su primer día en el arranque de la pretemporada. "Estoy muy feliz, agradecido de todo el esfuerzo que hicieron para poder traerme, así que espero estar a la altura de lo que es el equipo y la institución", dijo a la prensa del club.

El ex de San Luis y Universidad de Concepción se sintió emocionado por cómo fue recibido por su nuevo equipo. "Fue una presentación muy linda, también agradecido de todo el cariño que me han hecho llegar en estos últimos días, y es una linda experiencia, un lindo desafío que voy a tener por delante, así que espero prepararme de la mejor manera para poder rendir", indicó.

Además de coincidir con un técnico conocido, contará con la presencia de sus compatriotas Valber Huerta y Claudio Baeza. "Te ayuda mucho al tema de la adaptación al equipo, conocer a tus compañeros, conocer la ciudad, adaptarte lo más rápido posible me ayuda mucho, creo que lo he hecho hasta el momento. Claudio ya me junté con él, me ayudó a ver el tema de casa, conocer los compañeros, así que voy a estar muy agradecido y espero lograr cosas importantes con ellos también", señaló.

Meneses se siente seguro de tener un papel importante de ahora en adelante en Toluca. "Es un papel que todos deben de asumir y en los momentos claves es donde uno tiene que mostrar su jerarquía sí que para eso vamos a estar, para dar la cara en el equipo, y para ayudar a los más jóvenes que necesitan ese apoyo de nosotros".