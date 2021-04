Ivo Basay se ilusiona con dirigir en el fútbol mexicano: "Estoy relativamente joven"

El entrenador chileno Ivo Basay reconoció que se ilusiona con la posibilidad de dirigir en el fútbol mexicano, luego de su regreso a la labor técnica de la mano de Palestino, donde se coronó campeón de Copa Chile y disputó la Copa Libertadores.

"Estoy relativamente joven. He pasado por casi todos los equipos, incluso la selección acá en Chile. Tengo la ilusión de volver algún día a México y sobre todo de volver a mi equipo", dijo el en alusión al Necaxa el técnico de 54 años, en conversación con TUDN.

Basay fue uno de los grandes goleadores del cuadro hidrocálido a fines del siglo pasado y dejó una gran imagen en México, hacia donde proyecta su carrera de entrenador, después de encabezar a siete clubes en 15 años como entrenador en Chile.

"Esto no quiere decir que uno no sea profesional. Uno tirne que dirigir donde te llamen, donde te respeten, y donde tengas la convicción de que tu trabajo va a ser bienvenido y va a dar resultado. No pierdo la esperanza de volver a México, es como llegar a mi casa", asume.

Ivo Basay anhela una oportunidad de dirigir en el fútbol mexicano a los 54 años. Foto: Agencia Uno

No podemos criticar la forma de manejar los clubes, porque hay clubes y gente que se dedica para ver lo mejor para institución y la misma empresa, pero que no se les olvide que esto es futbol y la gente quiere vivir también de triunfos y mantener un grupo de jugadores".

Basay reapareció en las bancas en 2018, luego de tres años sin actividad y que le permitieron dar un salto a la televisión. Al asumir a Palestino, alcanzó el primer título del cuadro árabe en cuatro décadas y una decorosa participación internacional.