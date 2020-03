Inter Miami de David Beckham cae ante Los Ángeles FC en su debut total en la MLS

No hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla, y eso pasó este domingo cuando por fin pudo debutar en el profesionalismo el equipo de David Beckham: Inter de Miami.

El verdugo del cuadro del Spice Boy fue el mexicano Carlos Vela, máxima figura de Los Ángeles FC que con un golazo selló el 1-0 en favor del equipo de California cuando el reloj marcaba el minuto 44.

En las gradas del estadio de Los Ángeles FC se vio a Beckham junto a su esposa Victoria, los que sufrieron con la derrota del cuadro rosado. En la próxima fecha, el Inter de Miami otra vez deberá viajar, esta vez a la capital de Estados Unidos para medirse con Washington DC.