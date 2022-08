Este fin de semana el Academia Cantolao salvó un empate 2-2 en el último minuto frente al Sporting Cristal en el Estadio Monumental de Lima por la sexta fecha de la liga peruana.

El equipo donde juega el ex Universidad Católica, Diego Buonanotte, tuvo un penal a su favor en los descuentos, pero lo desperdició tras una gran performance del arquero uruguayo Christian Limousin.

El guardameta se hizo viral alrededor del mundo no sólo porque atajó heróicamente el lanzamiento, sino por la forma en que lo hizo, además del dramático contexto del partido.

Antes de que el internacional peruano Yoshimar Yotún ejecutara desde los doce pasos, Limousin se puso a bailar tal como lo hizo el portero australiano, Andrew Redmayne, en la definición contra los incaicos en el repechaje para Qatar 2022.

Yotún no tomó en cuenta al meta y con gran personalidad decidió pegarle a la pelota con un picotón al estilo Panenka, pero tal vez fue demasiado osado...

Limousin se lanzó hacia un lado, pero alcanzó a reaccionar y con una gran estirada hacia atrás logró tapar el penal en el último minuto del partido. La acción hizo recordar la gran atajada de Claudio Bravo a Mayer Candelo en la final del Apertura 2006, cuando se enfrentaron Colo Colo y Universidad de Chile.

Tras la proeza, el arquero Limousin señaló: "La verdad que siempre me fue bien en los penales, he resaltado por eso. Me ha tocado dejar afuera a Boca Juniors en una fase de grupos, la verdad que muy contento por esa faceta y ayudar a mi equipo cuando más lo necesita".

Consultado por su imitación a Redmayne, respondió: "Obviamente, en todo penal hay un factor psicológico, yo he atajado penales moviéndome o estando quieto, también dependiendo del perfil de cada jugador que va a patear. Entonces, como te dije antes, con la tecnología que hay ya se sabe cada uno cómo patea, y la otra mitad es intuición de cada uno".

"Sabía si que demoraba un poco la ejecución , no creo que Yotún se ponga nervioso porque es un jugador internacional, pero todo caemos a veces en alguna que otra duda. Una posibilidad era que la pueda picar, esa era mi intuición y traté de moverme, de quedar en una zona intermedia en donde pueda llegar para los dos lados. Ahí pude atajar el penal", finalizó.

El penal de Claudio Bravo: