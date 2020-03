Igor Lichnovsky revela detalles de su relación con Matías Fernández y su gran conexión espiritual

Igor Lichnovsky le concedió una entrevista a La Tercera donde aparte de referirse a su momento futbolístico, habló sobre su conexión con Dios y su relación con Matías Fernández.

"Me bauticé porque Jesús lo hizo. Es un testimonio público, para que el mundo lo sepa. Lo maravilloso fue cuando lo acepté en mi corazón, eso sí fue divino. Y fue entre Dios y yo. Lo hice con Matías, porque Dios lo preparó para que me enseñara y tuviera la gracia que otros no tuvieron cuando yo buscaba a Dios", aseguró el volante nacido en Universidad de Chile.

El seleccionado nacional agrega que "Él se encontraba en el Milan y no sabía por qué teniendo tantas opciones en Europa, se fueron cerrando hasta que decidió ir a Necaxa.Dios sabía que en Necaxa había un chico que estaba deseoso buscando aquella verdad de la que todo el mundo habla desde más de 2.000 años".

Lichnovsky además, contó que proyecta volver a la U. "Es el club de mis amores. Desde los 5 años que soy hincha de la U y desde los 10 que hice cadetes ahí, hasta debutar a los 17. Tengo esa mística para jugar, que me la dio el club, el haber convivido ahí tantos años. Viví en la casa del jugador, por problemas económicos, de distancia, y fue en ese tiempo que más me empapé de lo que es ser de la U. Sigo viendo los partidos a distancia y espero volver en algún momento de mi carrera", cerró.