Horacio Pagani a Marcelo Gallardo: "No quiso jugar porque había una posibilidad de algún caso y ahora quiere entrenar"

La petición de Marcelo Gallardo de volver a los entrenamientos, encontró un duro crítico, el polémico periodista, Horacio Pagani, el que en TyC Sports lo acusó de tener un doble discurso.

El comentarista aseguró que "la primera contradicción, que es cuando River no se presentó a jugar. Gallardo no quería que se jugará porque había una posibilidad de algún caso. Ahora estamos en el peor momento de la pandemia. Tuvimos ayer el récord de muertos, ya estamos cerca de 1000 muertos y hay 35.500 infectados y pareciera que esto no importa".

Todo esto luego de las declaraciones del entrenador de River Plate pidiendo que los dejen entrenar por grupos de a cuatro.

Marcelo Gallardo en la banca de River Plate (Getty Images)

Algo que fue contestado rápidamente por Pagani. "'¿Qué es entrenar de a cuatro? Para que entrenen cuatro tienen que ir 10 más, entre utileros, preparadores físicos, técnicos. ¿Para qué sirve entrenar de a cuatro? Basta de circo, muchachos. Yo tengo amigos que se están fundiendo y acá decimos nosotros cómo no dejan entrenar a los jugadores. Que se queden en su casa y esperen el momento en que se pueda salir", disparó el cronista.

Otra cosa que no le dejó pasar el periodista de TyC Sports, fue la idea de ir a entrenar a Mendoza.

"¿Gallardo quiere dirigir en Mendoza? Él habló por él, dijo quiero hacer mi trabajo. No inventemos, habló por él y por River, y el país está en una situación gravísima. Todos los países que empezaron a jugar lo hicieron cuando la curva empezó a bajar y acá está subiendo. Está bien que Gallardo quiera entrenar, pero yo estoy preocupado por la gente que se está muriendo de hambre", cerró.