Holanda vs Escocia | Día, horario, cómo y en qué canal ver en vivo a la Naranja Mecánica en un amistoso internacional

Es tiempo de Eurocopa y todos se quieren quedar con el título. Hay algunos equipos que son más candidatos que otros, pero la ilusión está en cada selección. Holanda no cuenta con una de sus figuras, pero quieren salir campeon y su primer rival en estos duelos previos es Escocia.

Tras no clasificar a la Euro 2016 ni al Mundial 2018, Holanda tiene una deuda con su gente, algo que esperan cumplir en este nuevo torneo. La Naranja Mecánica no podrá contra con su capitán Virgil van Dijk, dado que el defensa del Liverpool no se ha recuperado de su operación de la rodilla.

En todo caso, no es como que Holanda esté con falta de talento. Memphis Depay lidera la ofensiva, siendo asistido por Frenkie de Jong y Georginio Wijnaldum, este último usará la jineta debido a la ausencia de van Dijk.

Este primer amistoso antes de la Euro los pone frente de Escocia. El equipo de la isla británica clasificó a su primer torneo continental desde 1996, por lo que ya es una novedad estar preparando la Euro. Liderados por Andy Robertson del Liverpool y Scott McTominay del Manchester United, los escoceses buscan aprovechar la localía en la Eurocopa para superar el grupo compuesto por Inglaterra, Croacia y República Checa.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Holanda vs Escocia en un amistoso internacional?

Holanda vs Escocia juegan este martes 1 de junio a las 14:45 hrs.

Virgil van Dijk sufrió una lesión en la rodilla jugando contra el Everton, algo que lo tuvo marginado toda la temporada. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Holanda vs Escocia?

El partido será transmitido por DirecTV:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en DirecTV GO.