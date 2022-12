Argentina es el primer finalista del Mundial de Qatar 2022. Con un gol de penal de Lionel Messi y un doblete de Julián Álvarez los trasandinos golearon 3-0 a Croacia y se llevaron el primer ticket para ir a pelear por la corona, algo que, obviamente, desató la locura en todos los argentinos, desde hinchas, la prensa y hasta los históricos.

Por eso, en medio de las eufóricas celebraciones dos cracks como fueron Gerardo "La Vieja" Reinoso y Sergio "Charly" Vásquez se toman un tiempo para hablar con RedGol acerca de la increíble jornada que los hace inflar el pecho de orgullo por el trabajo exhibido por el equipo de Lionel Scaloni. Así, desde ya empiezan a pensar en que hay que ganar la final.

"Las finales hay que ganarlas, que venga cualquiera"

La Albiceleste tendrá revancha tras perder la final del Mundial de Brasil 2014, y desde ya Reinoso motiva a los suyos. "Las finales se ganan como dicen los que saben, así que con el que sea porque el que llegue ahí va a ser por mucho mérito porque no cualquiera llega a una final".

"No solo tienes que jugar bien, también hay que tener una mentalidad que te ayude a llegar a esta instancia y sobrepasar situaciones que te van a proponer los rivales. Argentina ya demostró que tiene la categoría y los planetas alineados para llegar a esta circunstancia, toque quien toque va a ser muy dura y ojalá que siga con esta cuota de suerte también y de rendimientos que es muy importante", añade el ex Universidad Católica.

Vásquez, por su parte, lanza que "todos sabemos que Francia es una súper potencia, pero Marruecos también ha demostrado que por algo está en semifinales, pero bueno las finales hay que ganarlas y de eso se trata".

Eso sí, el también ex UC da pie atrás entre tanta algarabía y, al recordar el pasado, cambia un poco su opinión. "Las finales se juegan, si tienes la suerte de ganarla bienvenido sea. Estos pibes van a hacer todo lo posible por ganarla, después hay otro rival que juega también y eso hay que tratar de seguir viéndolo como un deporte. Si se pierde no pasa nada, si se gana es una alegría enorme, más que eso no".

Al ser consultados sobre si este ha sido la mejor actuación de Argentina en esta Copa del Mundo de la FIFA, ambos concuerdan. Charly Vásquez cree que "sí, hoy fue el mejor partido, realmente. Jugaron bárbaro, fueron todo un equipo y eso se notó y es el orgullo más grande que tenemos".

Mientras que La Vieja Reinoso apunta que "sí, además con el rival que nos tocó. Un equipo que juega bien, desde el fondo hasta el ataque es un equipazo Croacia y lo demostró. Argentina estuvo bien parado, bien plantado y bueno, con estos pibes rápidos como Álvarez, con la afinidad del número uno que sigue siendo Messi y todavía hay algunos que lo discuten, mamita mía, así que yo creo que sacaron un partido perfecto, además ante un gran rival y eso le da mayor importancia".

Para cerrar, Reinoso defiende el dudoso penal que abre la cuenta para los suyos. "El penal si es, porque al jugador lo chocan al medio y podría haber seguido la jugada porque la pelota además no va fuerte, se para y va suave, pero el arquero fue y lo embiste a él, si no lo toca no es penal, obvio, porque en ningún momento el arquero se hizo a un lado, el arquero fue y lo embiste", concluyó.

