Argentina jugó su mejor partido en lo que va de Mundial de Qatar 2022 y se impuso con una goleada de 3-0 ante Croacia. De la mano de Lionel Messi y Julián Álvarez, la Albiceleste sacó pasajes a la gran final del torneo, quedando a la espera de conocer a su rival, el que saldrá entre Francia y Marruecos.

Tras el partido, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y sorprendió al señalar que merecían el triunfo, pero no con tanta diferencia. "Creo que merecimos ganar, pero no sé si tan ampliamente. Ellos manejaron la pelota, sabíamos que podía pasar, tienen tres volantes de primer nivel que juegan desde hace años juntos y se conocen bien (...) Es obvio que después se abre con el penal, pero hicimos el partido que teníamos que hacer".

"Sentimos lo mismo que con Holanda y Australia. Festejamos porque es algo emocionante clasificar a la final, pero queda un paso. Es un momento para disfrutar, pero ahora ya está, se acabó y hay que pensar en lo que viene"; agregó.

Consultado por el rival que prefiere entre Francia y Marruecos, Lionel Scaloni fue sincero. "La verdad nunca busqué rivales. El que toque, tocará. Los dos merecen estar ahí, son grandes selecciones", señaló.

Además, el entrenador de la Albiceleste elogió a Lionel Messi, al que calificó como el mejor de todos los tiempos. "A veces parece que porque somos argentinos pecamos de egoísmo, pero creo que no hay ninguna duda. Tengo el privilegio de poder entrenarlo, verlo y es emocionante, porque cada vez que lo ves te genera algo, a los compañeros y la gente. No solo los argentinos. Hay poco más que agregar de él. Es una suerte y un privilegio que tenga puesta la celeste y blanca".

Ya en una instancia tan importante como una final, Lionel Scaloni sacó pecho por el cuerpo técnico. "Irradia ilusión, hemos vivido cosas fuertes en la selección, positivas y negativas. Hay tantos momentos entre los integrantes del cuerpo técnico para compartir, que creo que es positivo".

"Creo que tenemos un cuerpo técnico que vive para la selección, sufre como ellos. Para los que no son argentinos es difícil entenderlo, no todos tienen nuestra cultura, sí hay que buscar el equilibrio. Cuando pasa todo esto, la alegría, hay que disfrutar. Tiene que haber equilibrio y el cuerpo técnico lo tiene", añadió.

Argentina puede jugar mejor, según Scaloni

Pese a que todavía no han ganado nada, en Argentina son puro optimismo. Así por lo menos lo dejó claro Lionel Scaloni, quien aseguró que su equipo no hizo su mejor partido y puede dar incluso más, aún cuando es su mejor resultado hasta ahora en el Mundial de Qatar 2022.

"Creo que jugamos partidos mejores que este, no tengo dudas. El rival hace que sea gigante, la instancia también, pero hemos jugado mejores partidos, con un nivel más alto. Pero aseguro que jugar contra este equipo no es fácil, por algo es el subcampeón del mundo. Hemos jugado mejor que hoy", lanzó.

El técnico trasandino también valoró el haber logrado el triunfo en los 90 minutos y así llegar con descanso a la definición. "Ganar siempre es bueno y hacerlo así, antes de una final, es el mejor descanso que puede haber".

Por otro lado, el DT tuvo aplausos para Julián Álvarez, quien anoto un doblete y fue clave para el triunfo. "El partido de Julián es muy bueno, no solo porque hizo dos goles, sino porque nos dio una mano con los volantes de ellos. Con la edad que tiene es normal que se quiera comer el mundo, es un chico que lo que le pides lo hace. Estamos contentos porque pudo plasmar en la red y eso está bien para un delantero".

Finalmente, evitó ponerse a la altura de César Luis Menotti, Carlos Bilardo y Alejandro Sabella, tres argentinos que llegaron a finales en Mundiales. "Estoy en la final, pero no me puedo comparar con ellos. Son gente que hizo grande esta camiseta. Sí me llena de orgullo jugar una final y representar a la selección, pero no puedo ponerme a la altura de gente que ha hecho historia en el Mundo. Ya con dirigir la final es un privilegio".

