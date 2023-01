El ex arquero de Universidad de Chile, Hernán Galíndez, expresó su esperanza de que la selección de Ecuador se mantenga en buena forma tras la salida de Gustavo Alfaro. Uno de los candidatos es Ricardo Gareca.

Tras la salida de Gustavo Alfaro de la banca de la selección de Ecuador, la dirigencia de aquel país está buscando un reemplazante antes de que comiencen las Eliminatorias Sudamericanas para el próximo Mundial.

Uno que siempre tuvo la confianza de Alfaro fue el ex arquero de Universidad de Chile, Hernán Galíndez, quien jugó el Mundial de Qatar 2022 y ahora lamenta su salida.

"Ojalá que la selección siga por el camino que inició Gustavo y antes con Jorge Célico, para que surjan las nuevas estrellas, como los jugadores que eran jóvenes hoy ya están jugando en Europa", señaló el guardameta en conferencia.

Galíndez tiene fe en el nuevo proceso: "Espero que aparezcan muchos más jugadores del nivel de los actuales seleccionados".

Hace un par de semanas el portero ya había dedicado un sentido mensaje a Alfaro en su Instagram: "Alguien -no hace mucho- me enseñó que una de las palabras más importantes que tiene nuestra lengua es GRACIAS.

Eso es lo que justamente me sale decirte hoy, necesito agradecerte, por muchos motivos, pero hay uno en especial: gracias por demostrarme que nada es imposible".

"Alguna vez leí que la diferencia entre un jefe y un líder es que el jefe te dice cómo hay que hacer las cosas, mientras que el líder te muestra con acciones como hay que hacerlas, eso fuiste vos, un líder", añadía.

"Deseo de todo corazón que puedas seguir trasmitiendo tus enseñanzas, porque personas como vos son las que le hacen bien al fútbol", culminaba.

Ahora la Federación Ecuatoriana busca a un nuevo entrenador y el primero en la lista es Ricardo Gareca, ex DT de Perú. Sin embrgo, en las últimas horas las negociaciones se han ido enredando debido a su alta demanda salarial. Por este motivo han aparecido otros nombres en carpeta como el de Sebastián Beccacece, es DT de Universidad de Chile y ayudante de Jorge Sampaoli en Universidad de Chile.