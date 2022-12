Tras lo ocurrido en el partido ante Senegal, donde CR7 reclamó por su cambio ante el técnico Fernando Santos, este no dudó y mandó para el banquillo al bicho.

Cristiano Ronaldo no lo pasa bien. A su ya comentada partida del Manchester United, el delantero ha estado envuelto en medio de los rumores de un traspaso a Arabia Saudita y además debe estar enfocado en el Mundial de Qatar, donde CR7 se juega su última chance de ser campeón del mundo.

Sin embargo, tampoco son felices los días con su selección. Tal como ha sido costumbre en los últimos meses, al Bicho no le gustó que lo cambiaran en los octavos de final de Qatar, ante Senegal. Y se lo hizo saber a Fernando Santos, técnico portugués, tras la sustitución.

Gestos y dichos de CR7 que no le han gustado nada al DT, que decidió no ponerlo en el once inicial en el vital partido ante Suiza. Y es que además se trata de un partido que puede ser histórico para él, ya que sería la segunda ocasión en la que se mete a cuartos de final de este torneo. La única vez que lo consiguió fue en el 2006.

Un golpe más para un Ronaldo que se ha visto preso de sus propiar reacciones, tanto en el Manchester United como ahora en Portugal. Y es que, la incapacidad de aceptar una sustitución, fue el inicio del conflicto con los diablos rojos.

Habrá que ver si en su próximo destino logre tener esa continuidad que tanto desea, aunque no está claro que eso pueda ocurrir. En caso de que emigre a un fútbol más exótico, seguramente pasará, pero si se queda en Europa está más complicado, no solo por su nivel futbolístico sino por sus constantes reacciones.

Así las cosas, la formación de Marruecos será con Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro, William Carvalho, Otavio, Burno Fernandes, Bernadrdo Silvao, Joao Felix Gonzalo Ramos.