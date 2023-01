El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, viajó a la localidad de Santos para acudir al velorio de Pelé, rey del fútbol, quien murió a la edad de 82 años el jueves pasado.

En aquel lugar el dirigente se tomó algunas fotos juntos a fans, familiares y ex compañeros del futbolista, lo que fue duramente criticado por internautas en redes sociales.

Infantino dice que se trataba de un favor a los amigos de Pelé: “Estoy consternado después de haber sido informado de que aparentemente algunas personas me están criticando por haberme tomado una selfie y fotografías en la ceremonia de ayer".

Luego, explicó: “Me gustaría aclarar que me sentí honrado y humilde de que los compañeros y familiares del gran Pelé me pidieran que me tomara algunas fotos con ellos. Y obviamente, inmediatamente acepté".

“En el caso de la selfie, los compañeros de Pelé pidieron hacer una selfie de todos nosotros juntos pero no sabían cómo hacerlo. Entonces, para ayudar, tomé el teléfono de uno de ellos y le tomé una foto a todos", añadió.

“Si ser útil para un compañero de Pelé crea críticas, estoy feliz de aceptarlo y continuaré siendo útil donde pueda para aquellos que han contribuido a escribir páginas legendarias del fútbol”, finalizó.

Esta aclaración se da un día después de que Infantino prometiera que pedirá a cada país del mundo que bautice "al menos un estadio con el nombre de Pelé".

“Estamos aquí con una gran tristeza. Pelé es eterno. Es un icono mundial del fútbol. Las generaciones futuras tienen que saber y recordar quién fue Pelé“, expresaba.