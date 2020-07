German Mono Burgos alaba a Marcelo Bielsa y cuenta lo importante que es para su vida

Germán Mono Burgos estuvo por muchos años como ayudante técnico del Cholo Simeone, logrando cosas importantes en el Atlético de Madrid. Hace unos meses, el argentino se separó para buscar su camino solitario.

Si hablamos de su influencia en el fútbol, sí o sí tiene que estar Simeone, sin embargo también añadió a otro gran referente que tiene en el fútbol: Marcelo Bielsa.

"Bielsa es uno de mis pilares sobre cómo afrontar el fútbol, la vida, y haberlo tenido durante mucho tiempo en la selección argentina me sirvió para quererlo aún más", expresó en primera parte al diario El País.

Además habló del juego del Loco Bielsa. "Lo suyo es un ataque voraz. Jugábamos 3-1-3-3. El Athletic de Bilbao con él jugó una barbaridad, Era Marcelo en estado puro".

Para finalizar, el Mono Burgos habló de lo importante de Griguol, Américo Ruben Gallego y Aragonés. "Todos me han influenciado como jugador y me han preparado para la vida porque todo lo que me han dicho se ha cumplido", sentenció.