Florentino Pérez le da a todo lo que se mueve: "Raúl y Casillas son las estafas del Real Madrid y Ronaldo es un jeta"

En España quedó la grande después de que El Confidencial revelara luego de 15 años unas declaraciones privadas del actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, donde hace añicos a dos de las leyendas del cuadro merengue: Raúl e Iker Casillas.

Los audios que datan de 2006 muestran a un dirigente muy enojado con los jugadores del Madrid y emitiendo conceptos muy ofensivos en contra de varios de la plantilla del equipo denominado "Los Galácticos".

"Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas", dice clarito Florentino apuntando a dos instituciones de la Casa Blanca y que hoy -de hecho- trabajand en el club. El ex compañero de Iván Zamorano es el entrenador de la filial merengue, en tanto, el ex arquero es vicepresidente ejecutivo de la Fundación.

Pérez asegura que "los jugadores son muy egoístas, no se puede contar con ellos para nada y el que cuente con ellos se equivoca, te dejan tirado, es una tontería. Yo tengo un concepto de los jugadores horrible". Y de paso trata a Ronaldo Nazario como un "jeta", concepto que usan los españoles para referirse a un sinvergüenza, a un caradura.

Ronaldo el Fenómeno también recibió su palito de Florentino Pérez, al ser catalogado como "jeta"

El presidente de la Casa Blanca al parecer no quería nada con Casillas y Raúl, porque al ex guardametas lo trata de lo peor, y al ex delantero, no lo define mejor.

"Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto... Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl", asegura.

Para el cierre, se despacha una no muy cordial definición sobre el histórico número 7: "es malo, se cree que el Madrid es suyo".