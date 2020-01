Felipe Mora se despide de Pumas: "Aquí tendrán un hincha más que los seguirá apoyando a la distancia"

Felipe Mora tuvo sentidas palabras en su despedida del Pumas de México. El ex delantero de Universidad de Chile no seguirá en el equipo de la UNAM y buscará club para continuar su carrera.

"Hoy toca despedirse... Y no me quedan más que palabras de agradecimiento a mis compañeros, cuerpo médico, utileros y a la gran afición de Pumas, que me brindaron cariño y respeto durante todo este tiempo", comenzó agradeciendo el chileno.

Además, continuó sus palabras con una promesa para sus hinchas: "Estaré eternamente agradecido de ustedes, y de Pumitas también, por abrirle las puertas a mi Felipito -su hijo-. Aquí tendrán un hincha más que los seguirá apoyando a la distancia".