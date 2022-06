El ex volante de la selección chilena y experto en fútbol mexicano, conversó con Redgol para analizar el nuevo torneo que se viene para Iván Morales en Cruz Azul, donde asegura que debe aprovechar que llega un nuevo entrenador, además de la experiencia ganada en el primer semestre en el club.

El próximo 1 de julio comienza una nueva temporada de la Liga MX, donde varios son los jugadores chilenos que buscarán tener mejores chances en México. Uno de ellos es Iván Morales, quien nuevamente estará en la delantera del Cruz Azul.

Eso sí, muchos piensan que podrán tener una mejor temporada, luego de tener un semestre de ganar conocimiento del fútbol mexicano.

Así también lo cree Fabián Estay, quien en conversación con Redgol, destaca que también le hará bien la llegada de un nuevo entrenador: el uruguayo Diego Aguirre.

"Creo que va estar mucho mejor porque ha estado haciendo la pretemporada, el torneo comienza el 1 de julio, llega un técnico nuevo y las oportunidades son nuevas para todos. Un técnico uruguayo que al parecer le gusta ser ofensivo, que también jugó en Temuco. Es un entrenador que apuesta por la gente joven y, obviamente, haciendo una buena pretemporada llegará mejor en la parte física a un fútbol mexicano que es mucho más exigente que el chileno en lo físico", destaca Estay.

En ese sentido, más allá de trabajar en lo físico, el ex volante de la selección chilena cree que esta temporada tendrá una mayor experiencia Morales, donde tendrá partidos clave para consagrarse, como algunos que desaprovechó en sus primeros duelos por el Cruz Azul.

"Acá si no estás bien en lo físico te cuesta el trabajo, y para Iván Moralea fue complicado y le costó en el primer semestre. Si bien tuvo algunas oportunidades de ser titular o de marcar goles importantes para trascender, como en la Concacaf contra Pumas. Yo creo que tendrá un mejor semestre, no me cabe duda se empapó del fútbol mexicano, de la exigencia de Cruz Azul y que tendrá un técnico que es más ofensivo y tendrá que aprovechar las oportunidades", finaliza.